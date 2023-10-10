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  • Bakan Yerlikaya: 62 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Bakan Yerlikaya: 62 göçmen kaçakçısı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sınır bölgelerinde düzenlenen operasyonlarda 62 göçmen kaçakçısının tutuklandığını bildirdi.

AA10 Ekim 2023 Salı 08:30 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 62 göçmen kaçakçısı tutuklandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin Huzuru" uygulaması kapsamında jandarma ekiplerinin sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığına yönelik 117 operasyon düzenlediğini belirtti.

İHA, helikopter ve cayrokopter destekli operasyonlarda 181 göçmen kaçakçılığı şüphelisinin gözaltına alındığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, insan kaçakçılığı yaparak Türkiye'yi düzensiz göçün hedefi haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

Gözaltına alınanlardan 62'sinin tutuklandığını, 14'ü hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Operasyonlarda 4758 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkelerine geri gönderme işlemleri başlatıldı. Operasyonları düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Terörle, onların işbirlikçileriyle, göçmen kaçakçısı organizatörleriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edecek."

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