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  • Bakan Yerlikaya: 64 ilde “Kahramanlar Operasyonları” düzenlendi
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Bakan Yerlikaya: 64 ilde “Kahramanlar Operasyonları” düzenlendi

64 ilde ‘Kahramanlar' operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda; 928 şüpheli gözaltına alındı.

3 Ekim 2023 Salı 12:12 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 64 ilde “Kahramanlar Operasyonları” düzenlendi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 64 ilde 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda; 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.

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