Bakan Yerlikaya: 64 ilde “Kahramanlar Operasyonları” düzenlendi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 64 ilde 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda; 928 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:
64 ilde 'Kahramanlar Operasyonları' kapsamında ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 744 ruhsatsız tabanca, 24 uzun namlulu tüfek, 74 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi; 928 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum.
64 İLDE "KAHRAMANLAR OPERASYONLARI" KAPSAMINDA RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN OPERASYONLARDA; 7️⃣4️⃣4️⃣ RUHSATSIZ TABANCA, 2️⃣4️⃣ UZUN NAMLULU TÜFEK, 7️⃣4️⃣ RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ ELE GEÇİRİLDİ❗️9️⃣2️⃣8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS GÖZ ALTINA ALINDI.... pic.twitter.com/3pGijScdse— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023