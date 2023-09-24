Bakan Yerlikaya: 72 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.
AĞRI, MUĞLA, DİYARBAKIR, TEKİRDAĞ, SAKARYA, AYDIN VE BİNGÖL'DE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 7️⃣2️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 24, 2023
❌#Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan operasyonda:
��2️⃣5️⃣ kg sıvı Metamfetamin ele geçirildi.
��1️⃣ zehir taciri gözaltına alındı.
❌#MUĞLA İl... pic.twitter.com/oGzj7rKtXT