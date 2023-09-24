İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Güncel

Bakan Yerlikaya: 72 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.

24 Eylül 2023 Pazar 10:10 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 72 zehir taciri yakalandı
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Ağrı, Muğla, Diyarbakır, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Bingöl'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 72 zehir taciri yakalandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.