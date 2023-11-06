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Bakan Yerlikaya: 77 ilde eş zamanlı Mengene Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen 'Mengene Operasyonu'nda 517 şahıs hakkında idari işlem, 18 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

6 Kasım 2023 Pazartesi 08:20 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: 77 ilde eş zamanlı Mengene Operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen 'Mengene Operasyonu'nda 517 şahıs hakkında idari işlem, 18 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

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