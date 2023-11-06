Bakan Yerlikaya: 77 ilde eş zamanlı Mengene Operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen 'Mengene Operasyonu'nda 517 şahıs hakkında idari işlem, 18 şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.

Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik 77 ilde eş zamanlı olarak 28.314 personelin katılımıyla düzenlenen MENGENE OPERASYONUNDA 5️⃣1️⃣7️⃣ şahıs hakkında idari işlem, 1️⃣1️⃣8️⃣ şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş ve Siber... pic.twitter.com/pUNYiQ3h8R — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 6, 2023