İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terör örgütünün yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini asla bırakmayacaklarını belirterek, "Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Şanlıurfa, Mardin, Van, İzmir, Isparta, Malatya, Manisa ve Adıyaman'da bölücü terör örgütü üyelerine karşı düzenlenen operasyonlarda 'Terör Örgütüne Üye Olmak, Terör Örgütüne Yardım Etmek, Terör Örgütüne Finans Sağlamak ve Terör Örgütü Propagandası Yapmak' suçlarından 27 şüpheli BTÖ mensubu yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNE (BTÖ) YÖNELİK "KAHRAMANLAR" OPERASYONLARI KAPSAMINDA

8️⃣ İLDE EYLEM HAZIRLIĞI İÇİNDE OLAN 2️⃣7️⃣ ŞÜPHELİ BTÖ ÜYESİ YAKALANDI❗️



TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YURT İÇİNDE VE SINIR ÖTESİNDE PEŞLERİNİ ASLA BIRAKMAYACAĞIZ❗️



Jandarma Genel Komutanlığı TEM daire başkanlığı... pic.twitter.com/iPHQUTp28m — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 11, 2023