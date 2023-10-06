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  • Şehitlerimiz intikamı alınıyor! Bakan Yerlikaya: 2 BTÖ üyesi daha etkisiz hale getirildi
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Şehitlerimiz intikamı alınıyor! Bakan Yerlikaya: 2 BTÖ üyesi daha etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız.” dedi.

6 Ekim 2023 Cuma 13:52 - Güncelleme:
Şehitlerimiz intikamı alınıyor! Bakan Yerlikaya: 2 BTÖ üyesi daha etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesinin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ağrı'da 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi daha etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık bırakmayacağız. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat birimlerinin yaptığı çalışmalar neticesinde Ağrı'nın Doğubayazıt Berezer bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopter Kolu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde Jandarma Komando Özel Harekat Timlerinin katılımı ile Şehit Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş Yılmaz ÖZDEN operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında kahraman komandolarımızla teröristler arasında yakın mesafeden çıkan silahlı çatışma sonucunda 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Aziz Milletimizin Duaları Sizlerle. Tek bir hedefimiz var: O da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmadan, duraksamadan mücadele etmek!" ifadelerine yer verdi.

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