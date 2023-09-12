Bakan Yerlikaya ''Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin'' mesajıyla paylaştı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm suç ve suçlulara hayatı dar eden, her an enselerinde olan, nefeslerini kesen güvenlik güçlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Sizler 85 milyonun kahramanlarısınız. Hepinizi alınlarınızdan öpüyorum. Allah hiçbirinizin ayağına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.
Paylaşımda yer alan videoda, Türk bayrağının dalgalandığı Irak sınırının sıfır noktasındaki Cudi Dağı Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi'nin havadan görüntüleri yer alıyor.
Aziz Milletimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek için gece gündüz demeden görev yapan,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 12, 2023
Tüm suç ve suçlulara
HAYATI DAR EDEN,
HER AN ENSELERİNDE OLAN,
NEFESLERİNİ KESEN
GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ YÜREKTEN TEBRİK EDİYORUM����
SİZLER 85 MİLYONUN KAHRAMANLARISINIZ. HEPİNİZİ... pic.twitter.com/vwaoqVOpSe