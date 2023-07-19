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Bakan Yerlikaya: Allah, Türk polisinden razı olsun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken bir yandan da vatandaşların yardımına koşan polislere, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile teşekkür etti. Yerlikaya, 'Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun.' dedi.

IHA19 Temmuz 2023 Çarşamba 13:44 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Allah, Türk polisinden razı olsun
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevi başındayken bir yandan da vatandaşların yardımına koşan polislere, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile teşekkür etti.

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettikleri gibi Türk polisi 'Vicdanı olmayanların karşısındadır.' Yoğun kar altında yolda kalan arabaları elleriyle ittirerek kurtarır bizim polisimiz. Selde, elinden tuttuğu yaşlı amcamızı güven içinde evine bırakır. Orman yangınlarını söndürmek için TOMA'larla alevlerin arasındadır. Depremde enkaz altından çıkardığı evladı annesine kavuşturur, ana duasını alır. Göz aydınlığımız yavrularımızı güler yüzüyle güven içinde karşıdan karşıya geçirir. Can dostlarımızı elleriyle besler. Fethi Sekin'dir Türk polisi. Kendini siper eder, teröristlere kahramanca karşı koyar. Şehit olacağını bile bile. Alp Efe Bekit'tir bizim polisimiz. Yol güvenliğini sağlarken motosiklet çarpması sonucu genç yaşta şehadete erer. Şefkatin, güvenin, vefanın, kahramanlığın, ferasetin timsalidir bizim polisimiz. İyi ki varsınız. Allah hepinizden razı olsun."

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