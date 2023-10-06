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Terör örgütü PKK'ya 11 ilde ''Kahramanlar'' operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen 'Kahramanlar' operasyonları kapsamında 75 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

6 Ekim 2023 Cuma 08:23 - Güncelleme:
Terör örgütü PKK'ya 11 ilde ''Kahramanlar'' operasyonu
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinesinde il terörle mücadele şube müdürlüklerince İzmir, Eskişehir, Batman, Hakkari, Mardin, Diyarbakır, Ağrı, Bitlis, Kilis, Şırnak ve Kocaeli'de bölücü terör örgütü üyelerine karşı operasyon düzenlendiğini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik 11 ilde gerçekleştirilen Kahramanlar Operasyonları kapsamında 75 şüpheli BTÖ üyesi yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Yurt içinde ve sınır ötesinde peşlerini bırakmayacağız. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

  • Terör örgütü PKK
  • Bakan Yerlikaya
  • Kahramanlar operasyonu

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