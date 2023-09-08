Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada bomba düzenekleri ve patlayıcılar ele geçirildi.

BOMBALI TERÖR EYLEMİ HAZIRLIĞINDAKİ 5⃣ TERÖRİST YAKALANDI❗️#Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

❌PETN patlayıcı madde,

❌A4 patlayıcı,

❌roketatar başlığı... pic.twitter.com/jeyZZ7wVic — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2023

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

Bombalı terör eylemi hazırlığındaki terörist yakalandı❗

Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda;

PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.

Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, #Diyarbakır ve #Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum����

Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız❗

Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek❗