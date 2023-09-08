Diyarbakır'da bombalı saldırı hazırlığındaki 5 PKK'lı terörist yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada bomba düzenekleri ve patlayıcılar ele geçirildi.
BOMBALI TERÖR EYLEMİ HAZIRLIĞINDAKİ 5⃣ TERÖRİST YAKALANDI❗️#Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 8, 2023
❌PETN patlayıcı madde,
❌A4 patlayıcı,
❌roketatar başlığı... pic.twitter.com/jeyZZ7wVic
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
Bombalı terör eylemi hazırlığındaki terörist yakalandı❗
Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda;
PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.
Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, #Diyarbakır ve #Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum����
Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız❗
Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek❗