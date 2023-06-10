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Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 komiser yardımcımız şehit oldu

Hatay'da geçici görevli komiser yardımcısı Selim Serikaya şehit oldu.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1 komiser yardımcımız şehit oldu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcısı Selim Sarıkaya'nın şehit olduğunu açıkladı.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Geçici olarak deprem bölgesi Hatay'da görev yapan komiser yardımcımız Selim Sarıkaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine, yakınlarına ve emniyet teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Kahraman polisimizin makamı ali olsun."

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