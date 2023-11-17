İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 73 ilde son 3 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen Mercek-4 operasyonlarında; 697 ruhsatsız tabanca, 25 uzun namlulu tüfek,54 kurusıkı tabanca, 115 ruhsatsız av tüfeği olmak üzere toplam 891 silah ele geçirildiğini belirterek bin 127 şüpheli şahsın gözaltına alındığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

"Halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Onları adalete teslim etmeye kararlıyız. İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, İzmir, Antalya, Ankara, Samsun, Bursa, Mersin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kocaeli, Gaziantep, Konya, Sakarya, Osmaniye, Hatay, Manisa, Tokat, Balıkesir, Kayseri, Kahramanmaraş, Trabzon, Aydın, Elazığ, Çorum, Şırnak, Batman, Bingöl, Malatya, Mardin, Ordu, Tekirdağ, Uşak, Edirne, Muğla, Niğde, Adıyaman, Denizli, Erzurum, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Rize, Ağrı, Afyonkarahisar, Amasya, Çanakkale, Düzce, Eskişehir, Giresun, Karabük, Nevşehir, Sivas, Bitlis, Burdur, Kütahya, Aksaray, Ardahan, Bartın, Bayburt, Bolu, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Van, Yalova, Yozgat, Bilecik, Çankırı, Hakkari, Isparta, Kilis ve Siirt'te yapılan MERCEK-4 operasyonlarında 891 ruhsatsız silah yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle: İstanbul'da 136 tabanca, 5 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 195 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 58 tabanca ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı. İzmir'de 37 tabanca ele geçirildi. 45 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Antalya'da 34 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 70 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 30 tabanca ele geçirildi. 51 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek."