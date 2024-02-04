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Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 şehidimiz var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir polis helikopterinin Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkisinde kaza kırıma uğradığını açıkladı. Yerlikaya, olayda 2 pilotun şehit olduğunu ve bir teknisyenin de yaralandığını bildirdi.

4 Şubat 2024 Pazar 01:51 - Güncelleme:
Acı haberi Bakan Yerlikaya duyurdu! Gaziantep'te polis helikopteri düştü: 2 şehidimiz var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde bulunan 2 pilotun şehit olduğunu duyurdu.

Bakanı Yerlikaya kazaya ilişkin şu ifadelere yer verdi:

Bu akşam Gaziantep Havalimanına gitmek için Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı EM 708 kuyruk numaralı helikopterimiz, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza kırıma uğramıştır.

En son saat 22.49'da Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezinin temas ettiği helikopterimizde bulunan 2 pilotumuz şehit olmuş, teknisyenimiz yaralanmıştır.

Kahraman pilotlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine, Aziz Milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin makamı âli olsun.

Yaralı polisimize acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

BAKAN KOCA: 2 PİLOTUMUZ ŞEHİT OLDU, TEKNİSYENİMİZ YARALANDI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep'te Emniyete ait helikopterin düşmesi uğraması sonucu 2 pilotumuzun şehit olduğu kazaya yönelik açıklamada bulundu.

Bakan Koca, kazaya ilişkin paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Gaziantep Havalimanına gitmek üzere Hatay Havalimanından havalanan Emniyet Genel Müdürlüğümüze ait bir helikopter, Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal Köyü mevkiinde kaza geçirdi. 2 pilotumuz şehit oldu, teknisyenimiz yaralandı. Şehit pilotlarımıza yüce Allah'tan rahmet, milletimize ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet olsun. Tedavi altına alınan yaralı polisimize acil şifalar temenni ediyorum.

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