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Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 Temmuz'da Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 2 teröristin terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer aldıklarının tespit edildiğini bildirdi.

8 Temmuz 2023 Cumartesi 18:31 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 4 Temmuz'da etkisiz hale getirilen teröristlerin kimlikleri ile karıştıkları terör eylemlerine ilişkin bilgi verdi.

Teröristlerden Mirza Bargıran kod adlı Mirza Sezek'in 2015-2023 yılları arasında 5 farklı terör eylemine katıldığının, bu eylemlerde 1 jandarma ve 2 polisin şehit edildiğinin belirlendiğini vurgulayan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Diğeri Bengin Bermani kod adlı Kahraman Karataş. Bu hain terörist ise 2016-2018 yılları arasında 6 farklı terör eylemine katıldı. Bu eylemlerde 2'si askeri personel, 7'si jandarma personeli, 7'si de güvenlik korucusu olmak üzere 16 güvenlik görevlimiz şehit edildi, 16 güvenlik görevlimiz yaralandı. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Bilinsin ki terörle mücadelemiz sona erene kadar devam edecek."

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