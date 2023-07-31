İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9298
  • EURO
    29,6821
  • ALTIN
    1704.48
  • BIST100
    7216.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 milyar liralık darbe
Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 milyar liralık darbe

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yakalanan uyuşturucu ile terör örgütü PKK'nın 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini bildirdi.

31 Temmuz 2023 Pazartesi 17:55 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu: Terör örgütüne 11 milyar liralık darbe
ABONE OL

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, terör örgütü PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği geliri engellemek amacıyla Lice kırsalında "Narkoterör Operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Operasyonda yakalanan uyuşturucu ile terör örgütünün 11 milyar lira yasa dışı gelir elde etmesinin engellendiğini belirten Yerlikaya, "Operasyon sonucunda, 114 kilogram toz esrar, 299 kilogram kubar esrar, 3 milyon 143 bin 50 kök kenevir ile 415 bin kök skunk ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Uyuşturucu ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.