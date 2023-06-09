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Bakan Yerlikaya duyurdu... Uluslararası oto kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda araç ele geçirildi

Uluslararası oto kaçakçılarına operasyon düzenlendiğini duyuran Bakan Yerlikaya, 12 kişinin yakalandığı ve çok sayıda aracın ele geçirildiğini söyledi.

AA9 Haziran 2023 Cuma 10:21 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu... Uluslararası oto kaçakçılarına operasyon: Çok sayıda araç ele geçirildi
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Oto kaçakçılığı suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 10 ilde düzenlenen Konya merkezli "fren operasyonu"nda 12 kişi yakalandı, çok sayıda araç ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığının tespitleri doğrultusunda Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bir süre önce oto kaçakçılığı suçuna yönelik soruşturma başlatıldı.

Soruşturmada, geçici ithalat (turistik kolaylıklar) kapsamında Türkiye'ye getirilen araçları üçüncü şahısların kullanımına bırakan, araçları parçalayarak ülkede satan veya usulsüz tescil yaparak büyük vergi kayıplarına neden olan suç grubunun faaliyetleri tespit edildi.

Suç grubunun 2018-2022 arasında "turistik kolaylıklar" kapsamında tahmini değeri 240 milyon lira olan 115 taşıtı Türkiye'ye getirdiği belirlendi.

Şüpheliler ve araçlara yönelik yapılan araştırmalarda Türkiye'ye araç getirdiği tespit edilen yabancı uyruklu kişilerin bulunduğunun belirlenmesi üzerine operasyon uluslararası boyut kazandı. Bu kapsamda yabancı uyruklu kişilerin kurye olarak kullanılarak Türkiye'ye araç getirme sürecinde rol oynadıkları tespiti yapıldı.

Şüphelilerin suçtan elde ettiği gelirlerin ortaya çıkarılması için yapılan incelemelerde, yüklü miktarda şüpheli para transferi ortaya çıkarıldı.

Yaklaşık 1,5 yıldır sürdürülen çalışmalar sonucu bugün 10 ili kapsayan Konya merkezli operasyon başlatıldı. Konya, Edirne, Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Eskişehir, Samsun, Hatay, Ankara ve Antalya'daki adreslerde 29 Türk vatandaşı ve 7 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 12 kişi gözaltına alındı, 15 çekici, 5 otomobil, 15 dorse ve çok sayıda ruhsat, change işleminde kullanılan numaratör ve şase levhası ele geçirildi.

- İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA, EMNİYET GÜÇLERİNİ KUTLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Uluslararası oto kaçakçılarına fren operasyonu. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımızın 1,5 yıldır sürdürdüğü titiz çalışmalar, Konya Cumhuriyet Başsavcılığının 10 ilde yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 12 şahıs ve çok sayıda araç yakalandı. Operasyon devam ediyor. Kahraman polislerimiz, Rabbim yardımcınız olsun, ayağınıza taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

  • İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
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