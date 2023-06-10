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Bakan Yerlikaya gençlerle buluştu

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Adıyaman'da depremzede gençlerle bir araya geldi.

AA10 Haziran 2023 Cumartesi 17:13 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya gençlerle buluştu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nda eğitim gören depremzede gençlerle buluştu.

Yerlikaya, depremzede öğrenciler için doğa içerisinde kurulan Beşpınar Kültür, Eğitim ve Sosyal Destek Kampı'nı ziyaret etti.

Burada eğitim gören gençlerle basketbol ve voleybol oynayan Yerlikaya, onlarla bir süre sohbet etti ve fotoğraf çekildi. Yerlikaya, enstrüman çalan gençlerin söylediği şarkılara da eşlik etti.

Öğle yemeğini kampta gençlerle yiyen Yerlikaya, daha sonra Örenli Mahallesi'nde yapımı devam eden kalıcı konut bölgesine geçti.

Burada incelemelerde bulunan Yerlikaya, şantiyede çalışanlarla sohbet etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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