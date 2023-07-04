İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Temmuz 2023 Salı / 16 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0866
  • EURO
    28,4811
  • ALTIN
    1616
  • BIST100
    5980.08
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik haziran ayında düzenlenen 13 bin 138 operasyonda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

4 Temmuz 2023 Salı 09:20 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Haziran ayında 65 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin aralıksız sürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, geçen ay bölücü terör örgütüne karşı kırsal ve şehirlerde 43'ü büyük ve orta ölçekli olmak üzere toplam 13 bin 138 operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Operasyonlarda 65 teröristin etkisiz hale getirildiğini, gözaltına alınan 418 kişiden 112'sinin tutuklandığını ifade eden Yerlikaya, şu bilgileri paylaştı:

"Kutsal vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız uğruna gece gündüz demeden terörle mücadele eden kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum, Allah ayağınıza taş değdirmesin. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek."

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, operasyonlar sonucunda, 16 terör eyleminin engellendiği, 38 sığınak ve barınağın kullanılamaz hale getirildiği, 39'u ağır ve uzun namlulu olmak üzere 51 silah, 70 el bombası, 24 mayın/EYP, 3 kilogramı plastik patlayıcı olmak üzere toplam 313 kilogram patlayıcı ile çeşitli çap ve ebatlarda 6 bin 937 mühimmatın ele geçirildiği bildirildi.

Açıklamada, 65 teröristten 8'inin etkisiz hale getirildiği, 41'inin yakalandığı, 16'sının ise teslim olduğu belirtildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.