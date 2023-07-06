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  • Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye yönelik geçen ay düzenlenen 513 operasyonda 130 kişi tutuklandı
Güncel

Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye yönelik geçen ay düzenlenen 513 operasyonda 130 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik haziran ayında düzenlenen 513 operasyonda gözaltına alınan 748 kişiden 130'unun tutuklandığını bildirdi.

AA6 Temmuz 2023 Perşembe 09:28 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya duyurdu! FETÖ'ye yönelik geçen ay düzenlenen 513 operasyonda 130 kişi tutuklandı
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, terör örgütlerine yönelik mücadelenin azim ve kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

FETÖ'ye yönelik geçen ay 513 operasyon yapıldığını aktaran Yerlikaya, "Geçen ay kendi halkına silah sıkan, eli kanlı terör örgütüne yönelik operasyonlarda 748 şahıs gözaltına alındı, 130 şahıs tutuklandı. 15 Temmuz hain darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye yönelik operasyonlarımız aralıksız sürüyor. Jandarmamızı ve emniyetimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

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