İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELE KAPSAMINDA İSTANBUL MERKEZLİ 1️⃣0️⃣ İLDE YASA DIŞI BAHİS SUÇUNA YÖNELİK "SİBERGÖZ OPERASYONU" GERÇEKLEŞTİRİLDİ❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 29, 2023
OPERASYONDA ÖRGÜT ELEBAŞI DAHİL 4️⃣5️⃣ ŞAHIS YAKALANDI, 2️⃣2️⃣ PARAVAN ŞİRKET TESPİT EDİLDİ❗️#İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube... pic.twitter.com/KRl9BwKjTK