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Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 10 ilde “Sibergöz Operasyonu” gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik “Sibergöz Operasyonu” gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.

29 Eylül 2023 Cuma 15:19 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 10 ilde “Sibergöz Operasyonu” gerçekleştirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik "Sibergöz Operasyonu" gerçekleştirildi. Operasyonda örgüt elebaşı dahil 45 şahıs yakalandı, 22 paravan şirket tespit edildi.

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