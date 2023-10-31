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  • Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı
Güncel

Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ile mücadele çerçevesinde İstanbul merkezli 48 ilde icra edilen eş zamanlı operasyonda 50 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İHA31 Ekim 2023 Salı 11:56 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: İstanbul merkezli 48 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 50 şüpheli yakalandı
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Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızın koordinasyonunda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi ile mücadele kapsamında, çocuklara ait müstehcen ürünleri ülkeye sokma, çoğaltma, satma, depolama, bulundurma ve kullanma suçlarının önlenmesine yönelik, İstanbul merkezli Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak olmak üzere 48 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Telegram isimli mesajlaşma uygulaması üzerinden grup kurularak çocukların müstehcen görüntülerinin para karşılığı satışa sunulduğu ve çeşitli ödeme kanalları ile ödemelerin gerçekleştirildiği tespit edildi. Operasyon kapsamında 50 şüpheli yakalandı. Tabanca ve çok sayıda dijital materyale el kondu. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. En hassas olduğumuz konuların başında çocuklarımızı korumak geliyor. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'da da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."

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