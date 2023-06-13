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Bakan Yerlikaya: Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatının 184. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

AA13 Haziran 2023 Salı 20:51 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi şanla ve şerefle dolu kahraman Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu asil üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ermiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve rap tarzında seslendirilen marşın videosuna da yer verdi.

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