Bakan Yerlikaya: Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi şanla ve şerefle dolu kahraman Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Bu asil üniforma altında şehadet ve gazilik makamlarına ermiş tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında, Jandarmanın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve rap tarzında seslendirilen marşın videosuna da yer verdi.
''Karış karış gezdik biz bu dağları,— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 13, 2023
Susturduk yedi düvelin ordularını
Zorluk bilmez Jandarmanın Aslanları...''����
Tarihi şanla ve şerefle dolu Kahraman Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümü kutlu olsun����
Bu asil üniforma altında şehâdet ve gazilik makamlarına ermiş... pic.twitter.com/bLguyw7IVj