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Güncel

Teröre büyük darbe! Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

3 Ekim 2023 Salı 08:34 - Güncelleme:
Teröre büyük darbe! Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla başlatıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbu, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." dedi.

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