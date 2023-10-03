Teröre büyük darbe! Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde saat 08.30 itibarıyla, 13 bin 440 güvenlik personelinin katıldığı 466 terörle mücadele operasyonunun yürütüldüğünü açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Bölücü terör örgütüne yönelik tüm Türkiye'de başlatılan "Kahramanlar" operasyonları kapsamında; Mersin, Van, Şanlıurfa, Mardin ve Aydın'da 12 şüpheli terör örgütü üyesi yakalandı. BTÖ'nün istihbarat yapılanmasına yönelik Şanlıurfa merkezli Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şırnak, İstanbu, Bursa, Batman, Denizli, Adana, Kayseri, Antalya, Konya, Isparta ve Kocaeli olmak üzere 16 ilde yapılan operasyonlarda ise 55 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı." dedi.

BTÖ'YE YÖNELİK TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLATILAN "KAHRAMANLAR" OPERASYONLARI KAPSAMINDA; MERSİN, VAN, ŞANLIURFA, MARDİN VE AYDIN'DA 1️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI❗️



BTÖ'NÜN İSTİHBARAT YAPILANMASINA YÖNELİK ŞANLIURFA MERKEZLİ MARDİN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MERSİN, ŞIRNAK,... pic.twitter.com/GFXcg7mvBa — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023

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