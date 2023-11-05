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PKK'ya ''Kahramanlar'' darbesi! Tek tek imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

5 Kasım 2023 Pazar 08:36 - Güncelleme:
PKK'ya ''Kahramanlar'' darbesi! Tek tek imha edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.

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