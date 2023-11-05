PKK'ya ''Kahramanlar'' darbesi! Tek tek imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen "Kahramanlar" operasyonunda 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi. Teröristlerin inlerini bir bir başlarına yıkıyoruz, yıkmaya da devam edeceğiz.Ayrıntılar geliyor...
BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU TERÖRİSTLERİN KIRSALDA KIŞ AYLARINDA BARINMAK İÇİN HAZIRLADIKLARI MAĞARA VE SIĞINAKLARIN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN "KAHRAMANLAR" OPERASYONUNDA 8️⃣ İLDE 2️⃣1️⃣ ADET MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 5, 2023
TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR... pic.twitter.com/YmqL20bHPC