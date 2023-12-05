Bakan Yerlikaya: “Mengene-2 Operasyonunda” 18 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mengene-2 Operasyonunda" 18 kişi gözaltına alındı, 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında idari işlem yapıldı.
Kumar, Tombala, Oyun Makineleri ve Yasa Dışı Bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "MENGENE-2 OPERASYONUNDA"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 5, 2023
1️⃣8️⃣ kişi göz altına alındı,
1️⃣2️⃣4️⃣ şahıs hakkında adli işlem,
1️⃣6️⃣3️⃣ kişi hakkında idari işlem yapıldı❗
Emniyet Genel Müdürlüğü... pic.twitter.com/g3d6l8ZfC0