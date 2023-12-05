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  • Bakan Yerlikaya: “Mengene-2 Operasyonunda” 18 kişi gözaltına alındı
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Bakan Yerlikaya: “Mengene-2 Operasyonunda” 18 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen “Mengene-2 Operasyonunda” 18 kişi gözaltına alındı, 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

5 Aralık 2023 Salı 08:19 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: “Mengene-2 Operasyonunda” 18 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Kumar, tombala, oyun makineleri ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen "Mengene-2 Operasyonunda" 18 kişi gözaltına alındı, 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında idari işlem yapıldı.

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