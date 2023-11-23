İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul ve Bursa'da "Sokak Satıcısı" olarak tabir edilen uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına yönelik yapılan "NARKOGÜÇ-37 Operasyonunda" 156 şüpheli şahıs yakalandı.

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