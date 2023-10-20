Bakan Yerlikaya: Narkogüç Operasyonları kapsamında çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik Narkogüç Operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5; Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aziz milletimiz müsterih olsun: Operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

ZEHİR TACİRLERİNE YÖNELİK NARKOGÜÇ OPERASYONLARI KAPSAMINDA İSTANBUL VE İNEGÖL'DE DÜZENLENLENEN OPERASYONLARDA 5️⃣;



DİYARBAKIR VE GAZİANTEP'TE DÜZENLENEN OPERASYONDA İSE 8️⃣ ŞÜPHELİ ŞAHIS YAKALANDI. ÇOK BÜYÜK MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ❗️



AZİZ MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN:... pic.twitter.com/HSTZZ9p4Up — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 20, 2023