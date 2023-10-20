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  • Bakan Yerlikaya: Narkogüç Operasyonları kapsamında çok sayıda gözaltı var
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Bakan Yerlikaya: Narkogüç Operasyonları kapsamında çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik Narkogüç Operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5; Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aziz milletimiz müsterih olsun: Operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

20 Ekim 2023 Cuma 08:37 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Narkogüç Operasyonları kapsamında çok sayıda gözaltı var
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Zehir tacirlerine yönelik Narkogüç Operasyonları kapsamında İstanbul ve İnegöl'de düzenlenen operasyonlarda 5; Diyarbakır ve Gaziantep'te düzenlenen operasyonda ise 8 şüpheli şahıs yakalandı. Çok büyük miktarda uyuşturucu ele geçirildi. Aziz milletimiz müsterih olsun: Operasyonlarımız artarak devam edecek. Zehir tacirlerine göz açtırmayacağız.

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