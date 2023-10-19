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  • 74 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 2 bin 368 kişi gözaltına alındı
Güncel

74 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 2 bin 368 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 gün içerisinde 74 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 2 bin 368 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

IHA19 Ekim 2023 Perşembe 08:37 - Güncelleme:
74 ilde büyük operasyon! Bakan Yerlikaya: 2 bin 368 kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İl Jandarma Komutanlıklarımız ve İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından İstanbul, Adana, Konya, İzmir, Ankara, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Diyarbakır, Antalya, Malatya, Sakarya, Samsun, Kocaeli, Balıkesir, Tekirdağ, Mardin , Manisa, Kayseri, Hatay, Kahramanmaraş, Tokat, Aydın, Çorum, Denizli, Batman, Muğla, Ordu, Rize, Sivas, Kırıkkale, Elazığ, Trabzon, Uşak, Adıyaman, Aksaray, Ardahan, Düzce, Siirt, Tunceli, Amasya, Bingöl, Çanakkale, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Nevşehir, Niğde, Edirne, Erzincan, Kütahya, Şırnak, Van, Ağrı, Artvin, Giresun, Karaman, Kars, Kırklareli, Kilis, Afyonkarahisar, Erzurum, Muş, Zonguldak, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Hakkari, Sinop, Yalova ve Yozgat'ta yapılan operasyonlarda bin 284 ruhsatsız tabanca yakalandı. Bazı şehirlerimizde yakalanan ruhsatsız silahlar ile gözaltına alınan şüpheliler ise şöyle: İstanbul'da 266 tabanca, 3 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 402 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Adana'da 142 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 180 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Konya'da 76 tabanca, 2 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 85 şüpheli silah kaçakçısı gözaltına alındı. İzmir'de 64 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 130 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ankara'da 60 tabanca ele geçirildi. 100 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Mersin'de de 52 tabanca, 1 uzun namlulu tüfek ele geçirildi. 90 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Osmaniye'de 43 tabanca ele geçirildi. 12 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şanlıurfa'da 39 tabanca ele geçirildi. 59 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman emniyetimizi tebrik ediyorum. Aziz milletimiz müsterih olsun, ruhsatsız silah temin edenlerle ve silah kaçakçılarıyla da mücadelemiz kararlılıkla sürecek" dedi.

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