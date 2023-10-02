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  • Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz
Güncel

Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: BTÖ'ye yönelik İstanbul ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese düzenlenen operasyonlarda 20 şahıs gözaltına alındı. Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz.

2 Ekim 2023 Pazartesi 08:37 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: Teröristlerin ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, Bölücü Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda BTÖ'nün faaliyetlerinden tutuklu/hükümlü bulunan örgüt mensuplarına yardım toplayan; sözde kadro olarak tabir edilen örgüt mensuplarının saklanabileceği, barınabileceği güvenli evleri oluşturan şahıslar tespit edilmiş ve yakalanmalarına yönelik İstanbul'da 11 ilçemizde ve Kırklareli'nde 26 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. HDP il sözcüsü ve ilçe başkanlarının da aralarında bulunduğu 20 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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