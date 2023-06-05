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Bakan Yerlikaya, Samsun'da taziye ziyaretinde bulundu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Samsun'un Ladik ilçesinde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Şükrü Köksal'ın yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu.

AA5 Haziran 2023 Pazartesi 22:20 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, Samsun'da taziye ziyaretinde bulundu
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Aşırı yağışın ardından sel ve su baskınlarının yaşandığı kentte incelemelerde bulunan Bakan Yerlikaya, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz ve Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Ladik Kaymakamı Ahmet Raşit Orhan ile Ladik ilçesindeki Alıçlı Mahallesi'ne gitti.

Bakan Yerlikaya, Alıçlı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde hayvanlarını dere yatağından geçirdiği sırada akıntıya kapılarak hayatını kaybeden 65 yaşındaki Şükrü Köksal'ın evini ziyaret ederek ailesine taziyelerini iletti.

Köksal'ın eşi Feride Köksal'a başsağlığı dileyen Yerlikaya, büyük üzüntü içinde olduklarını ifade etti.

İçişleri Bakanlığındaki ilk günü olduğuna işaret eden Yerlikaya, "Üzüntümüz gerçekten çok büyük. Hüküm Allah'ın. Bakın hem Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, vekillerimiz, arkadaşlarımızla beraber Samsun'dan geliyoruz. Bu, benim bakanlıktaki ilk mesaim günüm. Daha bakanlık kelimesine de yeni adapte oluyoruz ama şunu söylemek istiyorum, dört şehirde yoğun yağmurlardan dolayı evet, olumsuzluklar oldu, iki vatandaşımız maalesef hayatlarını kaybetti. Bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD Başkanımıza talimat verdim. Orada o çalışmaların başında. Şunu söylemek istiyorum, üzüntümüz büyük. Rabb'im taksiratını affetsin, mekanı cennet olsun." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüklerini belirten Yerlikaya, "Yolda da Sayın Cumhurbaşkanı'mız telefon açtı. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da bizzat taziyelerini size iletecekti ama burada henüz telefon çekmiyor ama vekaleti bize verdi, size çok selamları var. Allah sizlere sabır versin." dedi.

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