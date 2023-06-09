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Bakan Yerlikaya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Aziz hatırası unutulmayacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı andı.

IHA9 Haziran 2023 Cuma 12:07 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ı andı: Aziz hatırası unutulmayacak
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 Haziran 2017'de teröristlerin saldırısı sonucu Batman'da şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı vefatının 6'ncı yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla andı.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "'Mağusa Limanı limandır liman, aman aman. Beni öldürende yoktur din iman.' Gazimağusa'nın adının geçtiği bu türküyü öyle yanık, öyle içten okuyordu Aybüke Yalçın kızımız. 6 yıl önce, 9 Haziran günü Batman Kozluk'ta o çok sevdiği öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra hain teröristlerce şehit edildi. Henüz 22'sindeydi. Aziz hatırası unutulmayacak. Bilinsin ki, terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek. Şenay Aybüke öğretmenime Allah'tan rahmet diliyorum. Makamı ali olsun" ifadelerine yer verdi.

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