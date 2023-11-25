Bakan Yerlikaya: “Sibergöz-7” operasyonunda 52 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 sayılı) muhalefet ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik İzmir merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "Sibergöz-7" operasyonunda 52 şüpheli yakalandı. Operasyonlar devam ediyor.

Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna (7258 Sayılı) muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarına yönelik İzmir Merkezli 1️⃣0️⃣ ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "SİBERGÖZ-7" operasyonunda 5️⃣2️⃣ şüpheli... pic.twitter.com/tHLOlVMcBO — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 25, 2023