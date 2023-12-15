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  • Bakan Yerlikaya, sokak köpeklerinin saldırdığı 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti
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Bakan Yerlikaya, sokak köpeklerinin saldırdığı 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı ilkokul 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

AA15 Aralık 2023 Cuma 19:29 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, sokak köpeklerinin saldırdığı 10 yaşındaki Tunahan'ı ziyaret etti
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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 yaşındaki Tunahan'ın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün sevgili yavrumuzu ziyaret ettik. Hem kendisine hem de babası Halil kardeşimize geçmiş olsun dileklerimizi sunduk. Doktorlarımızın da verdiği bilgiye göre, Tunahan'ın sağlık durumu şükürler olsun iyiye gidiyor. Tunahan yavrumuzun yaşama tutunma azmi, mücadelesi ve güler yüzü sadece ailesine değil, hepimize güç verdi. Eğitim hayatı boyunca evladımızın hep yanında olacağız."

  • Bakan Yerlikaya
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