Bakan Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi.

SON 60 GÜNDE

TERÖR ÖRGÜTLERİNE YÖNELİK 2⃣9⃣.0⃣3⃣2⃣ operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 1⃣7⃣2⃣ (ölü, yaralı, teslim olan) TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ.



Jandarma ve Emniyet Teşkilatlarımıza bağlı birimlerimiz tarafından son 60 günde



❌BTÖ'ye (BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ)... pic.twitter.com/sPumPjZFBw