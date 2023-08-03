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  • Bakan Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi
Güncel

Bakan Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi.

3 Ağustos 2023 Perşembe 10:28 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Son 60 günde terör örgütlerine yönelik 29.032 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 172 terörist etkisiz hale getirildi.

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