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Güncel

Bakan Yerlikaya: Son iki ayda 212 FETÖ'cü tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ'ye yönelik son 2 ayda gerçekleştirilen 905 operasyonda yakalanan bin 329 şüpheliden 212'sinin tutuklandığını bildirdi.

IHA27 Temmuz 2023 Perşembe 12:26 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: Son iki ayda 212 FETÖ'cü tutuklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ terör örgütüne yönelik son iki ayda icra edilen operasyonlarla ilgili bilgileri paylaştı. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi 'Su uyur ama FETÖ'vari terör örgütleri uyumaz.' Bu anlayışla FETÖ'ye yönelik son 2 ayda 905 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda bin 329 şahıs gözaltına alındı. 212'si tutuklandı, 261'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonları gerçekleştiren güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" dedi.

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