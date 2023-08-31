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Terör örgütünde çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya: Teslim olan terörist sayısı 38'e ulaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu.' dedi. Bununla beraber son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı.

31 Ağustos 2023 Perşembe 10:29 - Güncelleme:
Terör örgütünde çözülme sürüyor! Bakan Yerlikaya: Teslim olan terörist sayısı 38'e ulaştı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Açıklamada 4 teröristin daha teslim olduğu belirtilirken son 90 günde teslim olan terörist sayısının 38 olduğu belirtildi.

Açıklamada "Jandarma Genel Komutanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün yürüttüğü ikna çalışmaları neticesinde örgütten kaçan 4 BTÖ üyesi güvenlik güçlerimize teslim oldu. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda son 90 günde teslim olan bölücü terör örgütü mensubu sayısı 38'e ulaştı. Terörizmle her alanda mücadele eden kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Tek bir hedefimiz var: Son teröristi de etkisiz hale getirmek. Terör sona erene kadar, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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