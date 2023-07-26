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Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Ülkemizde bugün itibarıyla 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor” dedi.

IHA26 Temmuz 2023 Çarşamba 18:03 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki göçmen sayısını açıkladı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir televizyon programında kaçak göçle mücadele ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, "Ülkemizde bugün itibarıyla 4 milyon 888 bin 286 göçmen bulunuyor. Bizim mücadelemiz göçmen kaçakçısı organizatörleriyle. Onlara nefes aldırmamakta kararlıyız. 4 Haziran - 26 Temmuz tarihleri arasında göçmen kaçakçısı organizatörlerine yönelik 2 bin 27 operasyon gerçekleştirdik. Bu operasyonlar sonucunda bin 124 şahıs gözaltına alındı, 245'i tutuklandı. 160'ı hakkında adli kontrol kararı verildi. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" dedi.

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