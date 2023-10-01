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Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın'dan yaralanan polislere ziyaret

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Ankara'da yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını ziyaret etti.

IHA1 Ekim 2023 Pazar 15:41 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya ve MİT Başkanı Kalın'dan yaralanan polislere ziyaret
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü binası önünde yaşanan bombalı saldırı girişiminde yaralanan polis memurlarını hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Yerlikaya, Erkan Karataş, Alim Reis Demirel ve mesai arkadaşlarının kahramanlıklarıyla saldırının akamete uğratıldığını ifade ederek, "Erkan kardeşimiz hafif yaralı. Konuştuk, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Hem cumhurbaşkanımızın hem aziz milletimizin hem de bütün mesai arkadaşlarının selamlarını, geçmiş olsun dileklerini ilettik. Aynı zamanda da biraz geç gelmemizin sebebi Alim kardeşimiz az önce yoğun bakıma yeni geldi, şuuru açık. Kendisiyle doktorlarımızın nezaretinde orada hasbihal edildi. Güçlü ve kuvvetli bir kardeşimiz. Onun orta yaralı olduğunu söylüyor arkadaşlarımız. Ailesine bu müjdeyi verdik. Birazdan kıymetli eşi, annesi ve babası doktorlarımızın nezaretinde Alim Reis kardeşimize geçmiş olsun dileklerini iletecekler" dedi.

Öte Yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da bombalı saldırı girişiminde yaralanan polisleri hastanede ziyaret etti.

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