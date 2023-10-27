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Bakan Yerlikaya: ''Zaza Doğan'' organize suç örgütü çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes' operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahsın yakalandığını belirterek, operasyonlara devam edildiğini bildirdi.

İHA27 Ekim 2023 Cuma 08:29 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya: ''Zaza Doğan'' organize suç örgütü çökertildi
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İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul merkezli 4 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes operasyonu kapsamında 'Zaza Doğan' organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucunda 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Yerlikaya operasyonla ilgili şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütünün, İstanbul ili genelinde 2 ayrı cinayet olayını gerçekleştirdiği, anlaşmazlık yaşadıkları 3 şahsı silahla yaraladıkları, alacak verecek konularında sözde mahkeme kurdukları ve maddi menfaat sağladıkları, korkutma amaçlı toplamda 6 adet farklı iş yerleri ve ikametlere silahla ateş ettikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, örgütün gücünü gösterme amaçlı silahlı gezerek sosyal medyada paylaşımlar yaptıkları, 2 şahsı kaçırıp alıkoyarak eziyet ettikleri tespit edildi ve Zaza Doğan organize suç örgütüne yönelik, İstanbul, Muğla, Bursa ve Mersin illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 47 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda an itibarıyla 8 adet tabanca ve 1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyonları düzenleyen kahraman polislerimizi tebrik ediyorum."

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