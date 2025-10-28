İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

Bu ana kadar Sındırgı'da 507 çağrı alındı. 507 çağrının 30'u hasar ile ilgili olan ihbarlar.

Bin 24 personel ve 250 araç ile çalışmalarımız devam ediyor.

Depremden etkilenen başta Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında can kaybı yaşanmamıştır. Yaralanan 26 vatandaşımızın hepsi taburcu oldu.

Gece 04:00 gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Genel Müdürümüz geldi, 250 araç, 507 personelle beraber sabah erken saatlerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık

Hasarlı binalar için AFAD konteyner veya kira yardımı olarak iki opsiyon sunuyor. Sındırgı'ya 100 adet yaşam konteynerini ilçe merkezimize getirdik.

Dün metrekareye 68 kg yağmur yağdı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.