28 Ekim 2025 Salı
  • Sındırgı 6.1 ile sallandı... Bakan Yerlikaya: Konteyner ya da kira yardımı yapılacak
Güncel

Sındırgı 6.1 ile sallandı... Bakan Yerlikaya: Konteyner ya da kira yardımı yapılacak

Sındırgı'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Hasarlı binalar için AFAD konteyner veya kira yardımı olarak iki opsiyon sunuyor. Sındırgı'ya 100 adet yaşam konteynerini ilçe merkezimize getirdik.' ifadelerini kullandı.

AA28 Ekim 2025 Salı 12:02 - Güncelleme:
ABONE OL

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sındırgı'da meydana gelen depreme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satırbaşları:

Bu ana kadar Sındırgı'da 507 çağrı alındı. 507 çağrının 30'u hasar ile ilgili olan ihbarlar.

Bin 24 personel ve 250 araç ile çalışmalarımız devam ediyor.

Depremden etkilenen başta Balıkesir olmak üzere bu illerin tamamında can kaybı yaşanmamıştır. Yaralanan 26 vatandaşımızın hepsi taburcu oldu.

Gece 04:00 gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı Genel Müdürümüz geldi, 250 araç, 507 personelle beraber sabah erken saatlerde hasar tespit çalışmalarımıza başladık

Hasarlı binalar için AFAD konteyner veya kira yardımı olarak iki opsiyon sunuyor. Sındırgı'ya 100 adet yaşam konteynerini ilçe merkezimize getirdik.

Dün metrekareye 68 kg yağmur yağdı. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

