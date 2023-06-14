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Bakan Yerlikaya'dan Tendürek Üs Bölgesi'ne tebrik telefonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünde 3305 rakımlı Tendürek Üs Bölgesi'nin Komutanı Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'ı arayarak, jandarmaları tebrik etti.

IHA14 Haziran 2023 Çarşamba 11:22 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan Tendürek Üs Bölgesi'ne tebrik telefonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Jandarma Teşkilatı'nın 184. kuruluş yıl dönümünü kutladı. Bakan Yerlikaya yaptığı paylaşımda, "Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" sözleriyle tebriklerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Jandarma Teşkilatımızın 184. kuruluş yıl dönümünde, 3305 rakımlı Tendürek Üs Bölgesi'nde görev yapan kahraman jandarmalarımızı tebrik ettim. Asayiş Kolordu Komutanımız Tümgeneral Aykut Tanrıverdi ve Üs Bölge Komutanımız Yüzbaşı Yavuz Yılmaz'la görüntülü konuştum. Semaya en yakın tepelerde ay yıldızlı bayrağımızı şanla şerefle dalgalandıran, asil milletimizin ve vatanımızın bölünmez bütünlüğünü koruyan korkusuz yürekler, sizler kalbimizde taşıdığımız en nadide madalyalarsınız. Rabbim ayağınıza taş değdirmesin" ifadelerini kullandı.

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