Bakan Yerlikaya'dan ''terörsüz Türkiye'' vurgusu: Güvenliğin teminatıdır

Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Terörsüz Türkiye, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.' dedi.

HABER MERKEZİ20 Ekim 2025 Pazartesi 12:33 - Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmalarından satır başları:

* Terör, tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda herkesin diline, davranışlarına dikkat etmesi zaruridir. Ancak görüyoruz ki böyle hedefe ilerlerken, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor.

* Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, BİR MEDENİYET HEDEFİDİR"

* Terörsüz Türkiye hedefiyle bu topraklarda gözyaşının değil, umudun yeşerdiği, kalkınmanın hakim olduğu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

* Terörsüz Türkiye, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

* Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir.

* Siyasi fikir ifade etmekle, devletimizin niteliklerine yönelik saldırgan söylem ve eylemler aynı şey değildir.

* Türkiye Yüzyılı'na yürürken provokasyonalar teslim olmayacağız.

