İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır İl Güvenlik Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya'nın konuşmalarından satır başları:

* Terör, tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Terörün bu topraklardan silinmesine giden yolda herkesin diline, davranışlarına dikkat etmesi zaruridir. Ancak görüyoruz ki böyle hedefe ilerlerken, sabote etmek isteyen aktörler de sahne alıyor.

* Hiç kimse fedakarca görev yapan, serden geçen polisimize düşman deme alçaklığına cüret edemez. Buna müsaade etmeyiz, bu söylemi lanetliyorum.

* Terörsüz Türkiye hedefiyle bu topraklarda gözyaşının değil, umudun yeşerdiği, kalkınmanın hakim olduğu bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz.

* Terörsüz Türkiye, yaşama hakkının, huzurun ve güvenliğin teminat altına alınması demektir.

* Terörsüz Türkiye, sadece bir güvenlik projesi değil; huzur, kalkınma ve kardeşliğimizi büyütme projesidir. Bir medeniyet hedefidir.

* Siyasi fikir ifade etmekle, devletimizin niteliklerine yönelik saldırgan söylem ve eylemler aynı şey değildir.

* Türkiye Yüzyılı'na yürürken provokasyonalar teslim olmayacağız.