Bakan Yerlikaya'dan vefat eden Gölcük Kaymakamı Özdemir için taziye mesajı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Gölcük Kaymakamı Özdemir'in bir süredir amansız hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Maalesef kıymetli kaymakamımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Gölcük Kaymakamımız Yusuf Özdemir bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu.



Maalesef kıymetli kaymakamımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz.



Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.



Mekanı cennet, makamı âli olsun.���� pic.twitter.com/sg6bTulMri — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 30, 2023