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Bakan Yerlikaya'dan vefat eden Gölcük Kaymakamı Özdemir için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vefat eden Kocaeli'nin Gölcük Kaymakamı Yusuf Özdemir için taziye mesajı yayımladı.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 01:43 - Güncelleme:
Bakan Yerlikaya'dan vefat eden Gölcük Kaymakamı Özdemir için taziye mesajı
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Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Gölcük Kaymakamı Özdemir'in bir süredir amansız hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Maalesef kıymetli kaymakamımızı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Yusuf kardeşime Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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