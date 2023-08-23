Bakan Yumaklı: 2 köy daha tedbir amaçlı boşaltıldı

Çanakkale'de çıkan orman yangını sonrası havadan ve karadan alevlerle mücadele sürüyor.

Alevler, rüzgarın etkisiyle merkeze bağlı Yağcılar ile Aşağıokçular köyleri arasındaki ormanlık alanda yeniden yükselmeye başladı.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, havadan ve karadan yaptıkları müdahaleyle alevleri söndürmeye çalışıyor.

Jandarma ekipleri de kara ekiplerinin sorunsuz şekilde yangın mahalline erişebilmesi için köylerde güvenli geçişi sağlıyor. Öte yandan, yangında hasar gören elektrik ve telefon direkleriyle ilgili hasar tespiti de ekipler tarafından yapılıyor.

BAKAN YUMAKLI: 2 KÖY DAHA BOŞALTILDI



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale Orman Yangın Yönetim Merkezinde açıklamalarda bulundu.

Bakan Yumaklı'nın açıklamalarından satır başları:

Çanakkale merkez yangını ile alakalı bugün dünden daha iyi durumdayız. Bütün koşullar düne göre lehimize devam ediyor.

9 köye ek olarak 2 köy daha tedbir olarak boşaltıldı.

Yangınların yüzde 90'uın üzerinde insan kaynaklı olduğunu söylememiz boşuna değilmiş. Bütün vatandaşlarımızı duyarlı ve dikkatli olmaya davet ediyoruz.

Çanakkale - Çan karayolu hala trafiğe kapalı durumda.

TÜRK KIZILAY ÇANAKKALE'DEKİ ORMAN YANGININDA SAHA ÇALIŞMALARINA LOJİSTİK DESTEK SAĞLIYOR

Çanakkale'nin merkeze bağlı Yağcılar köyü kırsalında devam eden yangını söndürme çalışmalarını inceleyen Türk Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan, sahada verdikleri lojistik desteğe ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Türk Kızılayın, afetlerde hem vatandaşın hem de sahada çalışan personelin beslenme ihtiyacından sorumlu olduğunu hatırlatan Altan, bölgede devam eden yangın dolayısıyla ilk önce Çanakkale şubesinin, ardından Kırklareli, İzmir ve Ankara Müdahale Merkezi'nin geldiğini söyledi.

Aynı zamanda beslenme platformlarının bulunduğunu aktaran Altan, İHH ve Hayrat Yardım derneklerinin beslenme hizmetlerine yardım ettiklerini bildirdi.

Bütün bölgeyi bu üç yapı arasında paylaştırdıklarını ifade eden Altan, "Bu üç yapı yangın söndürme çalışmalarına katılan arkadaşlarımızın su, ayran ve yemek ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyorlar." dedi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: 97 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çanakkale'deki orman yangınında 97 kişinin dumandan etkilendiğini, 37 vatandaşın tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Bölgeye AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Kızılay, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve özel idarelerden 3 bin 84 personel, 8 uçak, 30 helikopter, 240 arazöz, 81 su tankeri, 375 diğer araç ve iş makinesi sevk edildiğini kaydeden Yerlikaya, merkeze bağlı Kayadere, Fevzi Çakmak (Damyeri Mahallesi), Yağcılar, Ulupınar, Belen, Kalabaklı, Aşağıokçular (Salavat Mahallesi, Andıktaşı Mahallesi), Sarıcaeli, Elmacık (Değirmendere Mahallesi) ve Çiftlikdere köylerinden ve 18 Mart Üniversitesi kampüsünden 394 haneden 1428 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı.

Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Taşlıtarla ile Kızılcaören köyünün risk altında olduğu değerlendirilmekte ve takip edilmektedir. Orman yangınında 97 kişi dumandan etkilenmiş olup, 37 vatandaşımızın tedavisine devam edilmektedir. Tahliye edilen Yağcılar köyünde 4 ev, Ulupınar köyünde 5 ev hasar görmüştür. Sarıcaeli köyü yaşlı bakımevinden 54 vatandaşımız tahliye edilmiş olup toplamda 74 vatandaşımız Terzioğlu KYK yurduna yerleştirilmiştir. Tedbir amaçlı Çanakkale-Çan kara yolu sivil araç trafiğine kapatılmıştır. Çanakkale Boğazı çift taraflı deniz ulaşımına kapanmıştır. Afet psiko-sosyal destek grubu 11 personel ile görev yapmaktadır."

ÇANAKKALE BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE SAAT 22.00'DA TEK YÖNLÜ AÇILACAK

Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılacak.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 22.00'den itibaren kuzey-güney tek yön olarak açılmasının planlandığı kaydedildi.

Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiği, orman yangını nedeniyle havadan müdahale araçlarının denizden su alabilmesini teminen askıya alınmıştı.