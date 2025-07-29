Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden yangınlara ilişkin Ankara'daki Yangın Yönetim Merkezi'nde açıklama yaptı.

Son 24 saatte çıkan 55 yangının tamamı kontrol altına alınmış durumda. Bu alanlarda soğutma çalışmalarımız devam edecek.

Karabük, Antalya, Safranbolu, Gazipaşa, Bursa, Kestel yangınları tamamen kontrol altına alındı

Ülkemizde devam eden sadece bir yangın var, Bursa Harmancık yangını. 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracıyla müdahalemiz devam ediyor.

Açık alanlarda ateş yakmayalım. En ufak bir yangın emaresi görüldüğünde 112'yi arayalım

Ayrıntılar geliyor...