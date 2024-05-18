İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mayıs 2024 Cumartesi / 11 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2053
  • EURO
    35,1156
  • ALTIN
    2500.7
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı açıkladı: Hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durduruldu
Güncel

Bakan Yumaklı açıkladı: Hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durduruldu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Amasya'nın Suluova ilçesinde bulunan bir tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını belirterek, 'Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur.' bilgisini verdi.

AA18 Mayıs 2024 Cumartesi 20:16 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı açıkladı: Hayvana eziyet edilen işletmenin faaliyetleri durduruldu
ABONE OL

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X'ten, Amasya'da bir et entegre tesisinde büyükbaş hayvana kesim sırasında eziyet edilmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Tesisteki hayvana eziyet görüntülerinin kesinlikle kabul edilebilir olmadığını kaydeden Yumaklı, "Söz konusu işletmenin faaliyetleri 'hayvan refahını engelleyici kesim işlemleri' sebebiyle Bakanlığımız tarafından durdurulmuştur." ifadesini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.