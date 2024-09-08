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  • Bakan Yumaklı açıkladı! Yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış
Güncel

Bakan Yumaklı açıkladı! Yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Yeni destek modelinde bir önceki yıla göre ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış sağladık' dedi.

DHA8 Eylül 2024 Pazar 17:19 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı açıkladı! Yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış
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Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvancılık yol haritamızın önemli yapı taşlarından yeni destekleme modelimizde ilk destek ödemelerimizi yapmaya başladık. Bu kapsamdaki 100 milyon TL'den fazla ipek böceği desteğimiz, bu haftaki destek ödemeleri arasında yer aldı. Yeni destek modelinde bir önceki yıla göre ipek böceği yaş koza desteklemesine ayrılan bütçede yüzde 237 artış sağladık" dedi.

Yumaklı ayrıca, "2024 yılında 1254 yaş koza üreticisinin 461'i genç/kadın üretici olup, bu üreticilerimize ödenen destek tutarı toplam ödenen destek tutarının yüzde 54'ünü oluşturuyor. Yeni destek modelinde genç/kadın üreticilerimize yüzde 40 ilave ödeme tutarı da hesaplarına aktarıldı. Hayvancılık yeni destek modelimizde diğer kalemlerdeki ödemelere de önümüzdeki dönemde devam edeceğiz. Çiftçilerimize, üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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