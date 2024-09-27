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Bakan Yumaklı: Bizler, icraatlarımızla konuşuyoruz 'mış' gibi yapanlardan olmadık

Gaziantep'te temaslarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Kimler üretiyorsa, kimler bu memleket için taş üzerine taş koymaya gayret ediyorsa bizler, hemen onların yanında olacağız' ifadelerini kullandı.

AA27 Eylül 2024 Cuma 16:25 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Bizler, icraatlarımızla konuşuyoruz 'mış' gibi yapanlardan olmadık
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Bakan Yumaklı, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ekmek fabrikasının açılış törenine katılan Bakan Yumaklı, konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kente önemli hizmetler yaptığını söyledi.

"'MIŞ' GİBİ YAPANLARDAN OLMADIK"

Buğdayın Anadolu'nun öz ürünü olduğuna dikkati çeken Yumaklı, şunları dile getirdi:

"Bu ve bunun gibi tesislerle, icraatlarıyla konuşan, Türkiye Yüzyılı'na bir tuğla koymak için gecesini gündüzüne katan, bütün Türkiye Yüzyılı Vizyonu'na gönül vermiş olanlara canıgönülden teşekkür ediyorum. Bizler, icraatlarımızla konuşuyoruz. 'Mış' gibi yapanlardan olmadık, olmayacağız. Her zaman vatandaşımızın, milletimizin hemen yanı başında olacağız. Kimler üretiyorsa, kimler bu memleket için taş üzerine taş koymaya gayret ediyorsa bizler, hemen onların yanında olacağız. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu ülkenin 22 yılına vizyonuyla kattığı o çok özel dönemi bundan sonraki zaman içinde Türkiye Yüzyılı olarak taçlandıracağız inşallah."

YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

Bakan Yumaklı, konuşmaların ardından açılış kurdelesini kestiği fabrikayı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Törene Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve ilgililer katıldı.

Bakan Yumaklı, daha sonra AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik'in vefat eden ablası Şükriye Bozgeyik Hedef'in Şireci Camisi'ndeki cenaze namazına katıldı.

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