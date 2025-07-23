İSTANBUL 37°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Temmuz 2025 Çarşamba / 28 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4547
  • EURO
    47,5061
  • ALTIN
    4464.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Bakan Yumaklı: Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak
Güncel

Bakan Yumaklı: Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak

İzmir'in Urla ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını, Sakarya-Bilecik ve Eskişehir'deki yangınların da büyük oranda kontrol altında olduğunu açıklayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak. Dolayısıyla ilk 6 aylık kuraklık haritaları ve bundan sonraki Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı kuraklık haritalarına da baktığımızda yangın riskinin Türkiye'nin tamamı için kesinlikle ve kesinlikle bu süreç içerisinde çok yüksek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum' dedi.

AA23 Temmuz 2025 Çarşamba 12:19 - Güncelleme:
Bakan Yumaklı: Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak
ABONE OL

Yumaklı, Bilecik'in Osmaneli ilçesinde orman yangınlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, dün akşamki konuşmasında ülkede devam eden 4 yangından bahsettiğini hatırlattı.

Bu yangınların son durumlarıyla ilgili bilgi veren Yumaklı, "Dün onlardan bir tanesi, İzmir Urla'daki yangındı. Çok şükür, gece boyu devam eden müdahalelerle bu yangın kontrol altına alındı." dedi.

Yumaklı, Sakarya Geyve'den başlayıp Bilecik Osmaneli sınırlarında devam eden orman yangınına ilişkin de şunları kaydetti:

"Gece boyunca müdahaleler devam etti. Sabah saatlerinde de hava araçlarımız bu müdahalelere katıldı. Şu anda yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı, çok şükür. Öğlen saatlerinden itibaren hem sıcaklığın artışı hem de kuvvetli bir rüzgar bekliyoruz. Dolayısıyla risk algımız yüksek. Arkadaşlarımız nöbetlerine devam edecekler. Aynı zamanda soğutma çalışmaları da sürüyor şu anda. Yine D-650 kara yoluyla ilgili Osmaneli'nin içerisine trafiğin verildiğini söylemiştim. Bu da açıldı şu anda, trafikte herhangi bir sıkıntı yok."

Karabük Çukurca'daki yangına değinen Bakan Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası da yine çok büyük oranda kontrol altına alındı. Orada da soğutma çalışmaları devam ediyor. Diğer bir yangın, Eskişehir Seyitgazi'deydi. Burada da arkadaşlarımız gece boyunca çok yoğun bir müdahale ve mücadele ettiler. Çok küçük sarp kayalık bir alanda kaldı ama risk teşkil etmiyor. Biz de buraya 'Büyük oranda kontrol altına alındı' diyebiliyoruz. Yine alandaki soğutma çalışmaları da devam edecek. Soğutma çalışmaları birkaç gün sürecek. Zaman zaman yanan alanların içerisinden tütmeler olabilir ama bu herhangi bir şekilde risk teşkil etmiyor bizim için."

- "BUGÜN, BELKİ DE TARİHİN YAZDIĞI EN SICAK GÜN OLACAK"

Yumaklı, yılbaşından bu zamana kadar çıkan yangınların sayısının 4 bini aştığına dikkati çekti.

Bunlardan 1728'inin ormanlık alanda olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Küresel iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Bugün, belki de tarihin yazdığı en sıcak gün olacak. Dolayısıyla ilk 6 aylık kuraklık haritaları ve bundan sonraki Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayınladığı kuraklık haritalarına da baktığımızda yangın riskinin Türkiye'nin tamamı için kesinlikle ve kesinlikle bu süreç içerisinde çok yüksek olduğunu bir kez daha belirtmek istiyorum. Dolayısıyla bütün vatandaşlarımızdan kapalı alanların dışında herhangi bir sebeple ne olursa olsun bir ateş yakmamalarını ya da yapacakları faaliyetlerin bir ateşe sebep olmamasını özellikle rica ediyoruz. Bize bu konuda destek veren, hassasiyet taşıyan bütün vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Dün gece arkadaşlarımızın mücadelelerinde yanlarında olduk, bizatihi mücadelelerini de müşahede ettik. Tabii onlar görünmüyor buradan ama bu kardeşlerimiz, bu memleketin bir dalına, bir taşına halel gelmeyecek şekilde cansiperane bir mücadele yürütüyor."

Yumaklı, Türkiye'deki yangınların kontrol altına alınmasındaki sürece katkıda bulunan herkese teşekkür ederek, "15 Ekim 2025'e kadar biz teyakkuz halindeyiz, bütün vatandaşlarımız da bizim bu durumumuzu hassasiyetle anlar, anlayış gösterir ve bizlere yardımcı olur." ifadesini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.