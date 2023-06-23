Bakan Yumaklı: Bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ile 966 milyon TL tutarındaki yaş çay alım bedelinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Tarım Destekleme ödemelerine ve yaş çay alımına ilişkin ise bilgiler şu şekilde:

"Çay budama tazminatı kapsamında 1 milyar 168 milyon 648 bin 462 Türk lirası, süt desteği kapsamında 1 milyar 70 milyon 606 bin 898 TL, kırsal kalkınma yatırım desteği kapsamında 87 milyon 961 bin 179 TL, küçük ölçekli balıkçılık desteği kapsamında 69 milyon 714 bin 688 TL, tarımsal yayım ve danışmanlık desteği kapsamında 30 milyon 564 bin TL, yağlı tohumlu bitkiler desteği kapsamında 27 milyon 360 bin 67 TL, hububat-baklagil ve dane mısır desteği kapsamında 13 milyon 811 bin 398 TL, sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında 9 milyon 485 bin 382 TL, mazot gübre desteği kapsamında 880 bin 516 TL, organik arıcılık desteği kapsamında 841 bin 410 TL olmak üzere toplam 2 milyar 479 milyon 874 bin TL tarımsal destek ödemesi ve 966 milyon TL yaş çay alım bedeli ile birlikte toplam 3 milyar 445 milyon 874 bin TL bugün çiftçilerin hesabına yatırılacak."